Sareste favorevoli al rinnovo di contratto di Andrea Belotti?

Toro News passa la parola ai lettori sul caso Belotti: un rinnovo di contratto sarebbe la cosa giusta?

Come ormai abitualmente ogni settimana, Toro News torna a chiamare in causa i suoi lettori con un nuovo sondaggio: l'argomento di questa settimana è Andrea Belotti. Per il Gallo la stagione non è partita al meglio, con due infortuni che l'hanno più tenuto lontano dal campo che a disposizione di Juric, ma nel girone di ritorno è riuscito a ritrovare il suo posto in campo, dando il suo contributo come sempre. Dopo la partita di Genova si è tornato a parlare della possibilità che l'attaccante possa rimanere in granata, come lui stesso ha dichiarato: "Io ho sempre dato un mio spiraglio, per me sarà una decisione importante che andrà fatta nel modo corretto. Voglio capire le ambizioni e gli obiettivi" - Belotti vorrebbe aspettare fine stagione per prendere una decisione definitiva. E sul tema è tornato ad esprimersi, pur senza sbilanciarsi, anche il presidente Cairo. Quindi Toro News non fa altro che chiedere anche l'opinione dei suoi lettori in merito alla questione: sareste favorevoli ad un suo rinnovo di contratto?