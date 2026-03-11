Simeone e Prati piantano alberi in Piazza d’Armi: il Toro rinnova l’impegno con Suzuki

Un pomeriggio all’insegna dell’attenzione per l’ambiente e del legame con la città. In Piazza d’Armi, Torino e Suzuki, main sponsor granata, hanno rinnovato il loro impegno per il progetto Bosco Diffuso Suzuki, con la piantumazione di nuovi alberi destinati ad arricchire il verde urbano torinese. Protagonisti dell’iniziativa sono stati Giovanni Simeone e Matteo Prati, che si sono messi direttamente al lavoro per la messa a dimora delle nuove piante. I due giocatori, con la zappa in mano, hanno scavato la terra e contribuito in prima persona alla piantumazione delle 29 specie autoctone previste dal progetto. Durante l’attività particolarmente curioso si è mostrato Giovanni Simeone, chiedendo informazioni su dove fossero stati piantati gli alberi nelle edizioni precedenti e interessandosi allo sviluppo del progetto.