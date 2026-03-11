Un pomeriggio all’insegna dell’attenzione per l’ambiente e del legame con la città. In Piazza d’Armi, Torino e Suzuki, main sponsor granata, hanno rinnovato il loro impegno per il progetto Bosco Diffuso Suzuki, con la piantumazione di nuovi alberi destinati ad arricchire il verde urbano torinese. Protagonisti dell’iniziativa sono stati Giovanni Simeone e Matteo Prati, che si sono messi direttamente al lavoro per la messa a dimora delle nuove piante. I due giocatori, con la zappa in mano, hanno scavato la terra e contribuito in prima persona alla piantumazione delle 29 specie autoctone previste dal progetto. Durante l’attività particolarmente curioso si è mostrato Giovanni Simeone, chiedendo informazioni su dove fossero stati piantati gli alberi nelle edizioni precedenti e interessandosi allo sviluppo del progetto.
l'iniziativa
Simeone e Prati piantano alberi in Piazza d’Armi: il Toro rinnova l’impegno con Suzuki
L’iniziativa nasce dal Suzuki Green Friday del 28 novembre scorso, durante il quale è stato destinato lo 0,5% del fatturato delle tre divisioni Suzuki (Auto, Moto e Marine, inclusi ricambi e accessori), per un totale di 14.504,89 euro, alla realizzazione di nuove aree verdi in città. Presenti all’evento gli assessori Francesco Tresso e Chiara Foglietta. Quest’ultima non ha nascosto la propria fede granata, rivolgendosi ai due giocatori: “Grazie per tutto quello che fate e continuate a renderci orgogliosi”.
A sottolineare l’importanza dell’iniziativa anche il direttore operativo del Torino Alberto Barile, che ha evidenziato come la crescita del Bosco Diffuso Suzuki – oggi esteso quanto quasi 10 campi da calcio e capace di assorbire oltre 35 tonnellate di CO₂ l’anno – rappresenti “un segnale concreto dell’impegno condiviso per uno sviluppo sempre più sostenibile a favore delle nuove generazioni”.
Ora l’attenzione dei due giocatori granata - che non hanno rilasciato dichiarazioni a tema calcio - è totalmente da dedicare al prossimo incontro in calendario, che vedrà il Toro ospitare venerdì alle 20.45 il Parma, proprio a due passi, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Chissà che non siano stati piantati anche i semi per la conquista della salvezza, che passerà anche dall’incontro con i ducali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA