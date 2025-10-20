Simeone non esulta, i tifosi non ci fanno caso. A Quagliarella andò diversamente

Giovanni Simeone: gol da ex da tre punti contro il Napoli ma nessuna esultanza e la critica si interroga sulla scelta di non esultare dell'attaccante figlio d'arte. La decisione di Simeone non è passata inosservata, anzi ha aperto un dibattito tra gli addetti ai lavori (il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha espresso il proprio parere tutt'altro che allineato con la decisione di Simeone). Il dibattito in realtà non è nuovo, è la classica discussione che si sviluppa quando un giocatore segna alla sua ex squadra e preferisce non esultare per rispetto dei suoi ex tifosi. Anche nel recente passato granata si sono verificati fatti di questo tipo, basti pensare a Fabio Quagliarella, il quale non esultò per un gol alla sua ex squadra Napoli. Quella scelta di Quagliarella aprì una voragine nel rapporto tra il fortissimo attaccante partenopeo e la tifoseria granata: una voragine che non si ricucì più. Quagliarella in quella circostanza fu costretto a spiegare la sua decisione sui social visto che il caso divampò e fece davvero molto discutere. "Chiedo scusa ai tifosi del Toro, perché io sono orgoglioso di indossare questa maglia e sarò eternamente grato al Torino perché dall’età di 14 anni mi ha fatto crescere sia come uomo, sia come calciatore" scrisse sui social Quagliarella. La non esultanza di Simeone non ha provocato in casa granata lo stesso effetto, anche se dall'esterno alcuni addetti ai lavori hanno provato a evidenziare il gesto del "Cholito".