Giovanni Simeone non vuole fermarsi. Con il gol segnato nella vittoria per 2-1 contro il Sassuolo, il Cholito è salito a quota 11 reti in campionato in 30 presenze e ora mette nel mirino un traguardo prestigioso: diventare il miglior marcatore stagionale del Torino degli ultimi anni. Negli ultimi quattro campionati, infatti, soltanto Antonio Sanabria e Duván Zapata hanno fatto meglio in maglia granata: il paraguayano chiuse la stagione 2022-23 con 12 gol, mentre il colombiano arrivò a 13 nel 2023-24, anche se una delle reti era stata realizzata con l’Atalanta. A Simeone basterebbero quindi due gol tra Cagliari e Juventus per superare Sanabria e Zapata per gol in maglia granata.

Feeling speciale al Grande Torino: sesta rete consecutiva nel derby?

Il rendimento dell’argentino al Grande Torino è stato determinante. Ben 7 degli 11 gol stagionali sono arrivati in casa e il feeling con l’impianto granata continua a crescere. Nelle ultime cinque partite interne, infatti, Simeone è andato sempre a segno, eguagliando un record che dal 2000 apparteneva a Marco Ferrante. Nel derby contro la Juventus potrebbe addirittura firmare il sesto centro consecutivo davanti ai propri tifosi, entrando ancora di più nella storia recente del club e magari regalando al Toro una vittoria che manca da troppo tempo.

Cholito letale dentro l'area di rigore

Anche quando non brilla particolarmente nel gioco, il Cholito mantiene una caratteristica fondamentale: la capacità di essere decisivo alla prima vera occasione. Contro il Sassuolo aveva già spaventato i neroverdi con una traversa di testa poco prima di trovare il gol del momentaneo 1-1, ancora una volta di testa, su assist di Ebosse. Un dato racconta perfettamente le sue qualità: 10 delle sue 11 reti sono arrivate dentro l’area di rigore. Simeone è un attaccante puro, specialista degli ultimi metri e tra i migliori del campionato per efficacia vicino alla porta. Davanti a lui, in questa speciale classifica, ci sono soltanto bomber come Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Donyell Malen e Anastasios Douvikas. Intanto il futuro dell’argentino resta tutto da decifrare. Le voci provenienti dall’Argentina, soprattutto quelle legate al River Plate, continuano ad aumentare. Ma il Torino dovrà riflettere attentamente prima di privarsi di un attaccante che, numeri alla mano, si è rivelato il vero riferimento offensivo della squadra.