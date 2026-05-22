Undici gol in campionato, il derby nel mirino e un feeling speciale contro la Juventus. Giovanni Simeone arriva alla sfida più sentita dal Toro con numeri e precedenti che fanno ben sperare i granata. Per il Cholito, infatti, quella contro i bianconeri è da sempre una partita particolare: in carriera ha già segnato sei reti alla Juve, una delle squadre contro cui ha fatto meglio. Non è un caso. Nel corso degli anni Simeone si è spesso acceso nelle grandi sfide, soprattutto contro le big del campionato. Basta guardare i suoi numeri contro le principali squadre di Serie A: Lazio e Roma sono in cima alla lista delle sue vittime preferite, ma subito dietro c’è proprio la Juventus con sei gol segnati in quindici incroci. Un dato che conferma il feeling dell’argentino contro i bianconeri e che alimenta le speranze del Toro in vista del derby della Mole.

Prima il derby con la Juve, poi il futuro

Il Cholito arriva all’appuntamento in un buon momento di forma. Gli undici gol stagionali certificano continuità e crescita, ma la sfida contro i bianconeri potrebbe rappresentare anche uno spartiacque personale. Sul suo futuro restano infatti diversi interrogativi, con voci di mercato insistenti che vedono un suo possibile ritorno in Argentina nella prossima stagione. Prima però c’è il derby. Quello di domenica sarà il secondo in maglia granata per Simeone, il primo davanti al pubblico dell’Olimpico Grande Torino. All’andata non riuscì a lasciare il segno, mentre l’ultimo gol contro la Juve risale al 2021, quando con la maglia del Verona firmò una doppietta contro i bianconeri. Con il ritorno al completo dei tifosi granata sugli spalti, un’atmosfera che si preannuncia infuocata e una Juventus ferita dalle recenti uscite, uno come Simeone può esaltarsi. Soprattutto in casa, dove va a caccia della sesta rete consecutiva davanti al proprio pubblico. Garra, intensità e voglia di trascinare il Toro: il Cholito vuole prendersi il derby e regalare ai granata una notte da ricordare nell’ultima giornata di campionato, provando anche a riaccendere un ambiente deluso dall’ennesima stagione opaca.