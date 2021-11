Singo e Aina in crescita, Juric alza l’asticella: “Devono chiudere l’azione”

Contro la Samp il primo gol di un esterno, ora il tecnico vuole ulteriori miglioramenti: "Non sono abituati a chiuderla, ci dobbiamo lavorare"

L'ulteriore crescita del Toro passerà anche dai miglioramenti di Wilfried Singo e Ola Aina . I due esterni hanno disputato entrambi una buonissima gara contro la Sampdoria: il gol del 2-0 per il laterale destro, tante sgroppate e due ottimi palloni a Praet per l'ex Fulham e Chelsea. Ma per Juric, uno che da sempre pretende tantissimo dai quarti di centrocampo, quello di sabato sera è solamente un punto di partenza. "Aina e Singo sono bravi in contropiede, ma non hanno l'abitudine di chiudere l'azione e ci dobbiamo lavorare" aveva spiegato il tecnico nel post partita.

I GOL - Bene la gara contro la Samp, dunque, ma ci sarà da migliorare ancora molto in fase offensiva. Del resto non è un mistero che Juric pretenda anche diversi gol dai suoi esterni a tutta fascia. Prima della gara contro il Genoa il tecnico aveva speso ottime parole per la crescita di Aina e Singo, soffermandosi però proprio sulla necessità di migliorare sotto porta. "Ora quello che ci manca sono i loro gol - aveva spiegato -. Io sono abituato ad avere 4-5 gol dagli esterni, perché si creano situazioni in cui loro lo possono fare". Non ancora con la chiusura sul secondo palo che chiede Juric, ma contro la Samp è arrivato il primo sigillo stagionale di un esterno.

CON LA SAMP -Singo è diventato così l'unico difensore nato dal 2000 in avanti a vantare almeno 3 gol e 3 assist in Serie A. E la Sampdoria sembrerebbe portargli bene: i blucerchiati sono l'unica squadra contro la quale ha sia segnato sia messo a referto un assist (un anno fa per Belotti). Non ha invece segnato Ola Aina, in ogni caso ottimo nella gara di sabato sera. Continuo e costante come non lo si era ancora visto in questo avvio di stagione, l'esterno scuola Chelsea ha spinto con decisione sulla fascia e trovato due grandissime verticalizzazioni con Praet. Anche per lui dovrà arrivare un ulteriore passo avanti in zona gol, intanto non sono mancati i complimenti di Juric: "Ha fatto veramente una bella partita e deve continuare così. Ma dobbiamo migliorare ancora tanto, trovando più continuità anche all'interno della stessa partita". I margini di miglioramento sono ancora ampi, la crescita del Toro passerà anche da quella dei suoi esterni.