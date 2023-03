Singo, in ballo il rinnovo: l’errore con il Napoli stona nel suo rendimento

In scadenza a giugno 2024, il suo rinnovo potrebbe essere favorevole per la società e per la squadra: Wilfried Singo dovrà sfruttare questo finale di stagione per convincere il Toro a rinnovare il suo contratto e non cederlo durante il mercato estivo. Nel complesso, il giocatore granata ha fin qui ottenuto buone prestazioni, con due gol realizzati in quattro giornate e un assist: l’unica nota negativa, l’errore commesso durante la sfida contro il Napoli. Da un errore del granata - una toccata di mano sul pallone - si è generata la punizione che ha poi portato al gol dell’1-0 di Osimhen: questo finale di campionato, dunque, servirà per dare un’idea al Torino per il futuro del giocatore.

Singo in scadenza nel 2024: obiettivo rinnovo

Il rinnovo del giocatore, quasi senza ombra di dubbio, sarebbe una giocata a favore del Toro, oltre che a Singo stesso: l’importanza del giocatore si è vista fin dal suo approdo in granata e il suo ulteriore miglioramento con Ivan Juric è notevole. Il tecnico croato sa le sue potenzialità e in molte occasioni si è dimostrato l’opzione migliore da schierare in campo - complici anche l’infortunio di Lazaro, ancora ai box, e lo stop di Aina. Per il club di Urbano Cairo, dunque, l’ivoriano è un’arma in più a disposizione e una sua eventuale cessione rappresenterebbe, ora come ora, una perdita nella rosa. In quest'ultima parte di stagione - dopo gli impegni che lo vedranno in campo con la sua nazionale in queste due settimane - Singo dovrà riscattarsi dall’errore commesso contro il Napoli e dimostrare di essere all’altezza di ciò che l’allenatore granata richiede.