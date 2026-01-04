Sogliano pre Verona-Torino: “Il Torino vuole andare avanti, dobbiamo dare il massimo

Le dichiarazioni dei protagonisti poco prima dell'inizio della sfida tra gialloblù e granata al Bentegodi

Enrico Penzo Redattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 18:27)

Poco prima dell'inizio della sfida tra gialloblù e granata, gara valida per il 18º turno di Serie A, Sean Sogliano, DS del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni.

Oggi ha vinto la Fiorentina, bisogna tornare a correre anche qui in casa. Che partita vuole? "Purtroppo noi siamo abituati, perché ci siamo spesso salvati all'ultima giornata. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto sei punti, non è facile. Sapere che la Fiorentina ha vinto non è facile, ma chi se l'aspettava così in basso. Dobbiamo pensare a noi stessi. Il Torino vuole andare avanti in classifica e noi dobbiamo dare il 100%".

Con Baroni due anni fa il miracolo. Lei sa trovare giocatori per risollevare la stagione. Che mercato sarà il vostro a gennaio? "Ogni anno è sempre più difficile. Ti ringrazio. A gennaio abbiamo sempre venduto giocatori forti, quest'anno il mercato è appena iniziato, la proprietà deciderà come muoversi. Abbiamo bisogno di giocatori motivati: dobbiamo sostituire chi non lo è, stringerci e fare il massimo".

Sogliano una volta andava soprattutto su giocatori già pronti, poi ha cambiato strategia. Perché?"Tutti noi cambiamo un pochino, dipende anche da obiettivi e proprietà. Questo è il quarto anno che sono a Verona, abbiamo dovuto trovare giocatori da lanciare e vendere. Qualcuno è andato, altri sono qua. Chiedo sempre di dare un'identità alla maglia che si indossa. Dipende molto dalla categoria e dagli obiettivi, ogni mercato è sempre più difficile".

Prima Giovane e ora Arthur Borghi: ci racconta di questi ragazzi?"Giovane l'abbiamo seguito un paio d'anni, poi ha deciso di andare in scadenza e l'abbiamo preso. Borghi è un 2007 e farà la spola tra A e Primavera. Sono ragazzi già abituati a lavorare in un certo modo. Poi ripeto, succede di tutto durante il mercato".