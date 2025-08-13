Sondaggio – Di quanti acquisti ha bisogno il Torino?

Giunti nella settimana di Ferragosto, non è più tempo di scherzare. All’orizzonte ci sono due appuntamenti che contano: l’esordio in Coppa Italia contro il Modena, il 18 agosto, e una settimana dopo, il 25, la prima di campionato contro l’Inter. Il Torino ha già portato a casa diversi rinforzi per Marco Baroni: Israel per la porta, Ismajli in difesa, Anjorin a centrocampo, Ngonge e Aboukhlal sulla trequarti, e Simeone in attacco. Le amichevoli precampionato, però, hanno messo in luce alcuni limiti che la società – come ha annunciato il presidente Cairo qualche giorno fa – dovrà colmare.