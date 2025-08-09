Cairo: “Questo il mio Toro migliore? Lo sarà se arriveremo sesti”

Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, sui suoi 20 anni di presidenza e sull'attuale sessione di mercato

Federico De Milano Redattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 06:32)

In seguito alla vittoria del Torino Primavera nel Memorial Mamma e Papà Cairo allo stadio Moccagatta di Alessandria, il presidente Urbano Cairo è stato intervistato da Sky Sport. Il numero uno del Toro ha parlato del mercato, ricevendo complimenti per l'attuale campagna acquisti. Di seguito le parole del presidente granata.

Raggiungerà la squadra a Valencia? "Non riuscirò ad andare a Valencia, ma seguo sempre la squadra da vicino o in TV. Ho visto buoni passi in avanti e abbiamo già fatto 6 innesti con Simeone. Io ci tenevo a prendere Simeone già nel 2017 poi però la Fiorentina ebbe la meglio anche perché per me era importante ma avevo già Belotti. L'ho sempre seguito tra Fiorentina, Cagliari, Verona. Quando è arrivato al Napoli ho provato a prenderlo perché aveva poco spazio e ci abbiamo riprovato ma non ce l'abbiamo fatta fino a quest'anno. Giovanni era contento, lui è un attaccante da Toro. Ha 30 anni ed è nel pieno della maturità, mi auguro che per lui sia un'annata speciale".

Entra nel suo 20° anno di presidenza ora le facciamo vedere i migliori giocatori della sua era secondo noi..."Difesa con Glik, Bremer e Maksimovic... Avete dimenticato Buongiorno che è un mancino e per me è stato importante. Io sono uno che non vive di rimpianti, il passato lo dimentico. Sono contento di questi 20 anni ma non è detto che non si possa fare meglio, serve l'ottimismo. Ho avuto contestazioni ma ora stiamo facendo una delle mie migliori campagne acquisti. Io posso dire che stiamo cercando di fare una squadra con un potenziale offensivo importante. In avanti abbiamo Simeone, Zapata, Adams, Ngonge e Aboukhlal. C'è anche Sanabria che però è chiuso e ha tante richieste. Abbiamo aggiunto Anjorin che era un giovane di grandissime potenziale ai tempi del Chelsea e ora si è inserito bene. In difesa abbiamo inserito Ismajli che ha esperienza e qualità poi Israel al posto di Vanja che aveva una clausola e ha accettato di partire. Sa questa sia la mia squadra più forte? Se arriveremo sesti".

Vedremo Schuurs a breve tornare a giocare delle partite? "Purtroppo Schuurs non lo recuperiamo ancora perché non è pronto. Rientra però Zapata che è stato convocato per Valencia, per lui potrebbe essere quasi un nuovo acquisto. Perdere Zapata subito dopo poche partite è stato pesante e ci è mancato molto l'anno scorso. Si può fare tutto meglio ma cosa non è mai mancato da parte mia è l'impegno. A volte si riesce e a volte no. Prima di me il Toro era fallito e aveva fatto 6 anni di B retrocedendo più volte. Altri hanno fatto meglio di noi, è vero. Io cercherò di fare il miglior mercato possibile visto che mancano ancora 20 giorni. A livello di attaccante esterni ne abbiamo diversi anche Vlasic può farlo in un 4-4-2, oppure Adams può giocare dietro la punta. Voglio prendere ancora un terzino sinistro e un forse un esterno".