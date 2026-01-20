Tanti auguri a “Big Jim”, l’ex difensore granata Giacomo Ferri

Il 20 gennaio 1959, a Crema, nasce Giacomo Ferri, soprannominato affettuosamente “Big Jim” dai tifosi del Torino, di cui è diventato senza dubbio uno dei simboli più autentici. Il suo percorso nel calcio prende forma nei campetti dell’oratorio, dove carattere e determinazione emergono prima ancora del talento. A 17 anni lascia casa e approda nel settore giovanile granata, fino a conquistarsi l’esordio in Serie A il 23 agosto 1981, in Perugia-Torino. Da quel momento Ferri diventa una presenza costante e affidabile della difesa del Torino: otto stagioni consecutive veste la maglia granata, incarnando uno stile fatto di sacrificio, disciplina e senso di appartenenza. Conclusa la carriera da calciatore, il legame con il Torino non si spezza. Ferri intraprende la strada della panchina, allenando le giovanili, la Primavera e vivendo anche l’esperienza da tecnico della prima squadra. Dopo il crollo del 2005 e la successiva rinascita del club, torna ancora una volta in granata come team manager, ruolo ricoperto fino al 2016. Giocatore, allenatore, dirigente: tre capitoli della stessa storia d’amore. Oggi Giacomo Ferri spegne 67 candeline e la redazione di Toro News gli augura buon compleanno!