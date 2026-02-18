Tanti auguri ad Aboukhlal: il numero 7 compie 26 anni

Classe 2000, nato a Gorinchem, Zakaria Aboukhlal è arrivato al Torino con un profilo chiaro: esterno offensivo verticale abituato a incidere nell’uno contro uno. Dopo la formazione nel PSV e l’esplosione in Francia con il Toulouse, culminata nella stagione 2022-23 chiusa in doppia cifra e con la vittoria della Coupe de France, l’olandese naturalizzato marocchino è stato scelto come uno dei rinforzi per dare imprevedibilità alla trequarti nel 4-2-3-1 ideale di Baroni. Nel corso dei mesi, però, lo scenario è cambiato sensibilmente. Il passaggio al 3-5-2 ha ridotto gli spazi per il suo ruolo naturale, costringendolo a un adattamento non scontato: da esterno alto a quinto di sinistra, con compiti più difensivi e meno libertà offensiva. Una trasformazione complessa, accettata senza polemiche e che racconta molto della sua disponibilità. Nel giorno del suo compleanno, Aboukhlal si trova così dentro una stagione di transizione, fatta più di sacrificio che di numeri, ma anche di crescita tattica e personale.