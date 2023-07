Tanti auguri Luca Gemello: il portiere granata compie 23 anni

Oggi - lunedì 3 luglio - Luca Gemello compie 23 anni. Il giocatore classe 2000 durante il corso di questa stagione è stato il vice del primo portiere granata, Vanja Milinkovic-Savic. Il tecnico croato, Ivan Juric, lo ha fatto esordire in Serie A il 10 gennaio 2022 in occasione della sfida con la Fiorentina vinta 4-0 dai granata e riuscendo a mantenere anche la porta inviolata. Cresciuto nelle giovanili del Fossano, il classe 2000 nelle passate stagioni ha giocato in prestito con Fermana e Renate, per poi fare ritorno al Toro di cui è grande tifoso.