Durante la serata della Notte dei Campioni, in occasione dei Gazzetta Sports Award, l’attaccante del Torino Ché Adams è stato premiato per il gol più bello dell’anno. Lo scozzese ha ricevuto il riconoscimento dal vicedirettore de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti. Una rete, quella siglata contro l’Empoli il 13 dicembre 2024, che ebbe un peso importante in un periodo di grande difficoltà per il Torino, dovuto all’infortunio del totem Duván Zapata. Un’assenza, quella del colombiano, che caricò Adams di ulteriori responsabilità, rendendolo di fatto fino a fine stagione l’unico terminale offensivo dei granata. Chiuse così con 9 reti in campionato il suo primo anno sotto la Mole.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
LE VOCI
Torino, Adams premiato per il gol più bello: “Contento di vestire il granata”
Lo scozzese riceve il riconoscimento per la prodezza contro l'Empoli della scorsa stagione: "Abituato a tirare da qualsiasi posizione, e così ho fatto"
Quest’anno l'ex Southampton si è man mano ritagliato sempre più spazio, segnando colpendo in tre occasioni contro Lazio, Pisa e Lecce. Durante la premiazione, Adams ha raccontato l’attimo in cui si è inventato quel magnifico gol dalla lunghissima distanza: “Mister Vanoli mi dice ‘Vai di là’, ma io sono abituato a tirare da qualsiasi posizione, e così ho fatto”, ha spiegato lo scozzese. Adams ha poi aggiunto: “Sono contento di giocare in un campionato prestigioso come la Serie A e di vestire la maglia del Toro”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA