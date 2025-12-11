Torino, Adams premiato per il gol più bello: “Contento di vestire il granata”

Quest’anno l'ex Southampton si è man mano ritagliato sempre più spazio, segnando colpendo in tre occasioni contro Lazio, Pisa e Lecce. Durante la premiazione, Adams ha raccontato l’attimo in cui si è inventato quel magnifico gol dalla lunghissima distanza: “Mister Vanoli mi dice ‘Vai di là’, ma io sono abituato a tirare da qualsiasi posizione, e così ho fatto”, ha spiegato lo scozzese. Adams ha poi aggiunto: “Sono contento di giocare in un campionato prestigioso come la Serie A e di vestire la maglia del Toro”.