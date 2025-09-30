Torino, Adams tra i convocati della Scozia per le gare con Grecia e Bielorussia

Poco spazio fin qui per Ché Adams. L'attaccante granata ha giocato in Serie A solamente da subentrato, comparendo nell'undici iniziale due volte, ma entrambe in Coppa Italia. Non si può dire lo stesso della nazionale scozzese, di cui è un vero caposaldo. Nella precedente tornata per le nazionali, Adams ha giocato entrambe le sfide di qualificazione ai Mondiali dal primo minuto, trovando anche il gol con la Bielorussia. Per questo il ct Steve Clarke lo ha inserito tra i convocati per i prossimi match della Scozia con la Grecia, il 9 ottobre, e nuovamente con la Bielorussia, il 12 ottobre. Con lui altri quattro "italiani": Lewis Ferguson del Bologna, Billy Gilmour e Scott McTominay del Napoli e Lennon Miller dell'Udinese. Attualmente la Scozia si trova a pari punti in testa al Gruppo C con la Danimarca, alle loro spalle la Grecia a 3 e la Bielorussia a 0.