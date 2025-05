Torino, Adams vuole cancellare la panchina con il Venezia: decimo gol nel mirino

Adams ha bisogno di gol: il decimo è l'obiettivo

9 gol e 3 assist finora il bottino dello scozzese in Serie A. Nelle ultime sette partite Adams ha esultato soltanto una volta, due nelle ultime 13. Una media non eccelsa per l'attaccante scozzese che ha bisogno di trovare continuità in una stagione comunque positiva, se si considera l'infortunio del suo compagno di reparto ad inizio campionato e il fatto che sia il suo primo anno in Serie A. Tuttavia, la scelta di Vanoli di farlo sedere in panchina contro il Venezia - certamente data anche dalla necessità di far riposare il numero 18 - può aver dato una scossa: Adams ha bisogno di tornare a segnare. Contro l'Inter può essere una buona occasione, considerando che, salvo imprevisti, potrà tentare la rete già dal fischio d'inizio della sfida dell'Olimpico Grande Torino. Con un gol nella partita contro i nerazzurri, Adams potrebbe arrivare a quota dieci reti in Serie A, raggiungendo la doppia cifra. Nella sua carriera da professionista, è riuscito a raggiungere questo risultato soltanto in tre occasioni: nella stagione 2015/16, con lo Sheffield in League One (Serie C inglese), arrivando a quota 11 gol in 36 partite. Successivamente nella stagione 2018/19, questa volta con il Birmimgham in Championship (seconda serie inglese), con 22 gol in 46 partite. Più recentemente nella scorsa stagione, con il Southampton, sempre in Championship ma raggiungendo quota 15 gol in 40 partite. Raggiungere la doppia cifra al primo anno in Italia sarebbe per Ché Adams un risultato veramente eccellente.