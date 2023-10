Torino, Adrien Tameze: cinque cose che non tutti sanno su di lui

Tameze during the Italian Serie A, football match between Juventus Fc and Torino Fc on 07 October 2023 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo Nderim Kaceli

Adrien Tameze nasce a Lille il 4 febbraio 1994. Cresce nei settori giovanili di Lille, Wasquehal e Nancy ma esordisce tra i professionisti con il Valenciennes. Nel 2017 passa al Nizza. Rimane nella città natale di Garibaldi due anni e mezzo in cui manifesta una buona duttilità tattica, garantita da una tecnica non indifferente unita a delle doti fisiche importanti. L'Atalanta lo porta in prestito con diritto di riscatto in Italia, ma a Bergamo resta solo per 6 mesi. È a Verona dove arriva la definitiva consacrazione. In gialloblù diventa piano piano uno dei pilastri del centrocampo, in particolare grazie alla fiducia riposta in lui da Ivan Juric, che lo ha voluto in granata.