Torino, Aina torna in gruppo: sarà disponibile per il derby

L'esterno granata è tornato a disposizione dopo la mancata convocazione con il Venezia a causa di problemi familiari

Ola Aina è tornato a Torino e quindi sarà a disposizione di Ivan Juric nel match di sabato pomeriggio con la Juventus allo stadio Olimpico Grande Torino. L'esterno nigeriano non era stato convocato dal tecnico granata in occasione del match con il Venezia a causa di problemi familiari, ma è tornato in città e da domani dovrebbe regolarmente allenarsi con i compagni nella marcia di avvicinamento al derby: il nigeriano è pronto a riprendersi il posto sulla fascia sinistra. Considerato il problema fisico di Ansaldi (QUI i dettagli), Ola Aina al momento potrebbe diventare il favorito per una maglia da titolare nel derby di sabato pomeriggio.