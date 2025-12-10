Torino al lavoro sotto gli occhi di Petrachi: presente anche Cairo

Il Torino è tornato in campo questo pomeriggio alle 15:45 per una seduta di allenamento che ha assunto fin da subito un valore simbolico e operativo. A bordocampo, infatti, era presente Gianluca Petrachi, tornato ufficialmente in granata nel ruolo di direttore sportivo dopo l’esonero di Davide Vagnati. Una presenza che segna l’inizio di una nuova fase gestionale per il club. Petrachi ha seguito con grande attenzione l’intera seduta, osservando da vicino il lavoro dello staff tecnico e dei giocatori. Accanto a lui, al Filadelfia, era presente anche il presidente Urbano Cairo, a testimonianza della rilevanza della giornata. I due hanno avuto un confronto diretto con la squadra, dando vita alla prima riunione tecnica della nuova gestione. Durante l'allenamento hanno dialogato a lungo. In campo, l’allenamento si è svolto regolarmente tra lavoro atletico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Il clima è apparso concentrato ma sereno, con i giocatori consapevoli del momento delicato e della svolta societaria appena avvenuta. Il pomeriggio odierno segna dunque l’inizio concreto del “Petrachi bis”: un ritorno che riporta al centro del progetto una figura storica del recente passato granata. Da oggi, il Torino ricomincia da qui, con una dirigenza rinnovata e con la volontà dichiarata di cambiare passo. Gli ultimi ad abbandonare la struttura sono stati Cairo, Baroni e Petrachi. Quest'ultimo ha detto di essere carico per la nuova avventura. A seguire il video della giornata