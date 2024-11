Torino, allenamento a porte aperte venerdì 8 novembre

Come comunicato dal club, "l'allenamento di venerdì 8 novembre si svolgerà a porte aperte". Decisione che arriva da parte della società per permettere ai tifosi di assistere all'allenamento e dare la carica e il supporto alla squadra in vista del derby in trasferta di sabato sera. Ai tifosi sarà consentito l'accesso allo Stadio Filadelfia a partire dalle ore 16:15.