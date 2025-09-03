Il Torino affronterà un periodo intenso tra campionato e Coppa Italia, con una serie di partite ravvicinate che metteranno alla prova la rosa di Baroni. Gli impegni appena resi noti mostrano una programmazione che alterna match di alta difficoltà a sfide sulla carta più abbordabili. Ecco il quadro completo dei prossimi incontri dei granata.
Torino, anticipi e posticipi di campionato e Coppa Italia
Torino, date e orari degli incontri dalla 4ª alla 12ª giornata—
4ª Giornata – TORINO-ATALANTA: domenica 21 settembre, ore 15.00
5ª Giornata – PARMA-TORINO: lunedì 29 settembre, ore 18.30
6ª Giornata – LAZIO-TORINO: sabato 4 ottobre, ore 15.00
7ª Giornata – TORINO-NAPOLI: sabato 18 ottobre, ore 18.00
8ª Giornata – TORINO-GENOA: domenica 26 ottobre, ore 12.30
9ª Giornata – BOLOGNA-TORINO: mercoledì 29 ottobre, ore 20.45
10ª Giornata – TORINO-PISA: domenica 2 novembre, ore 15.00
11ª Giornata – JUVENTUS-TORINO: sabato 8 novembre, ore 18.00
12ª Giornata – TORINO-COMO: lunedì 24 novembre, ore 18.30
Sono state rese note anche le informazioni riguardanti il prossimo turno di Coppa Italia. Il Torino di Baroni affronterà il Pisa mercoledì 25 settembre. La gara si disputerà al Grande Torino alle ore 21:00.
