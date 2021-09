Torino, aperta la vendita libera per il mini-abbonamento

Aperta la vendita libera per i mini-abbonamenti messi a disposizione dalla società granata

Alle ore 10:00 di questa mattina - martedì 1 settembre - si è aperta la vendita libera per i mini-abbonamenti messi a disposizione dal Torino per le prossime tre partite dei granata in programma allo Stadio Olimpico. Venerdì 27 agosto dalle ore 11:00 è stata aperta la vendita ai possessori dell'abbonamento calcistico 2019/2020 del Torino FC, i quali hanno avuto tempo fino alla mezzanotte di martedì 31 agosto per procedere con l'acquisto. Questo mini-abbonamento consente ai tifosi di assistere a tre partite casalinghe della formazione granata: la prima sarà Torino-Salernitana, domenica 12 settembre, poi sarà la volta del big match contro la Lazio, mercoledì 22 settembre. L'ultima partita inclusa nel tagliando è il derby contro la Juventus, in scena domenica 3 ottobre.