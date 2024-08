Torino-Atalanta 2-1: le reazioni social: “Se si rispetta la nostra Storia il resto viene da sé”.

I migliori commenti e reazioni sui social in merito alla sfida tra granata e orobici valida per il secondo turno di Serie A

Prima vittoria di Vanoli con il Torino, uno scoppiettante in rimonta 2-1 contro l'Atalanta. Dopo lo svantaggio iniziale targato Retegui ci pensa Ilic a rimettere in parità il match. Poi è Che Adamas a Trovare il gol della vittoria, prima aveva fornito anche l'assist, e sicuramente tra i migliori in campo. Nel finale, tra parate e traverse, MilinkovicSavic para in pieno recupero un rigore a Pasalic. Una vittoria che da fiducia alla squadra, oltre la contestazione e oltre il mercato. Di seguito le migliori reazioni dei tifosi su X al termine della sfida.