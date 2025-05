Toro, Perciun trova continuità: un tempo con il Venezia e il futuro per testarsi

Contro i lagunari, Perciun è entrato in gioco a inizio secondo tempo quando Vanoli ha scelto di rivoluzionare in parte la squadra con tre cambi a freddo per dare la scossa dopo una prima frazione deludente. Quarantacinque minuti da poter sfruttare sono un gruzzolo importante alla seconda presenza in Serie A, nonché una conferma in termini di fiducia. Perciun è entrato in campo più timido rispetto alla gara con l'Udinese, in una partita però sonnolenta nei ritmi. Con il passare dei minuti il trequartista granata ha progressivamente mostrato più personalità, costringendo il Venezia a intervenire con le cattive: nessun giocatore granata ha subito più falli in tutta la partita (3). Per il resto 27 palloni giocati e una sola occasione creata, aspetto quello della pericolosità su cui di certo continuerà a lavorare sotto l'ala di Vanoli. Buona infine la percentuale relativa ai duelli vinti (4 su 6).

Perciun, tre uscite per mettersi ancora alla prova

Mancano tre giornate a fine campionato, tre uscite che potrebbero riservare a Perciun altre possibilità di mettersi alla prova. Prima l'Inter in casa, poi il Lecce in trasferta e infine la Roma nuovamente a Torino. In un campionato che per la squadra di Vanoli non ha tanto da dire arrivati agli sgoccioli, Perciun potrebbe ritagliarsi altro spazio per continuare l'apprendistato in Serie A. La scelta spetterà naturalmente a Paolo Vanoli, che intanto ha dimostrato di guardare con attenzione i giovani granata e di non aver paura a lanciarli. Perciun è a disposizione. Ogni minuto giocato va guardato in prospettiva, per valutare anche il percorso migliore in vista del ritiro e della prossima stagione.