Torino-Atalanta, gli ex della sfida: Bellanova, primo ritorno da avversario sotto la Mole

Non tutte le partite pesano allo stesso modo. Alcune hanno il sapore di un ricordo, altre quello di un nuovo inizio. Torino-Atalanta al “Grande Torino” sarà una di quelle che uniscono entrambe le cose.Per Ivan Juric sarà un ritorno particolare. Il tecnico croato, che ha guidato il Toro dal 2021 al 2024, aveva già affrontato i granata da avversario con la Roma, ma mai nello stadio che è stato casa sua per tre stagioni. Stavolta, invece, siederà sulla panchina dell’Atalanta davanti al pubblico che lo ha conosciuto e sostenuto, con la consapevolezza che il calcio spesso intreccia i destini di allenatori e squadre. All'interno del rettangolo di gioco i riflettori si spostano su Raoul Bellanova. L’esterno classe 2000 torna per la prima volta al “Grande Torino” con una maglia diversa. La scorsa stagione non era stato convocato per la trasferta sotto la Mole: il suo trasferimento all’Atalanta era stato appena ufficializzato. Con il Toro aveva giocato 31 partite in Serie A nel 2023/24, firmando 1 gol e 7 assist. Numeri che raccontano bene il suo contributo su quella fascia destra, fatta di corsa, sovrapposizioni e cross. Ora tornerà da avversario, con addosso una maglia nerazzurra e nuovi compiti, ma con lo stesso stile dinamico che lo aveva fatto apprezzare dai tifosi granata.