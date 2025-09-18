Toro News
Torino-Atalanta, i precedenti: l’ultima sfida in casa sorride ai granata

Analizziamo i precedenti tra granata e bergamaschi
Enrico Penzo
Enrico Penzo 

Domenica 21 settembre alle ore 15:00 il Torino ospiterà l'Atalanta allo Stadio Grande Torino per la quarta giornata di campionato. L'ultimo precedente disputato in casa contro la Dea strizza l'occhio ai granata.

L'ultima sfida contro l'Atalanta al Grande Torino

L'ultimo incontro disputato al Grande Torino tra granata e Dea risale al 25 agosto 2024, ovvero la seconda giornata dello scorso campionato. In quell'occasione, i granata di Paolo Vanoli vinsero il match 2-1, con una grande prestazione. Dopo il vantaggio iniziale dell'Atalanta, grazie alla rete di Mateo Retegui, il Torino si è dimostrato pronto mettendo a segno prima la rete del pareggio: gol segnato dal sinistro di Ivan Ilic. Successivamente, ad inizio ripresa gol vittoria di Che Adams: partita che si è conclusa 2-1.

Torino-Atalanta, lo storico dei precedenti

Lo storico dei precedenti giocati in terra piemontese tra queste due squadre sorride al Torino: i granata sono stati in grado di vincere ben 29 volte su un totale di 57 partite in Serie A, 18 i pareggi e 10 le sconfitte. L'ultimissima sfida tra granata e nerazzurri si è disputata in casa dell'Atalanta. Il match in quell'occasione è terminato con il risultato di 1-1. Ad essere andati a segno in quell'occasione furono prima Djimsiti e successivamente a fine primo tempo Maripan.

