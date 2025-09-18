Torino-Atalanta, i precedenti: l’ultima sfida in casa sorride ai granata

L'ultimo incontro disputato al Grande Torino tra granata e Dea risale al 25 agosto 2024, ovvero la seconda giornata dello scorso campionato. In quell'occasione, i granata di Paolo Vanoli vinsero il match 2-1, con una grande prestazione. Dopo il vantaggio iniziale dell'Atalanta, grazie alla rete di Mateo Retegui, il Torino si è dimostrato pronto mettendo a segno prima la rete del pareggio: gol segnato dal sinistro di Ivan Ilic. Successivamente, ad inizio ripresa gol vittoria di Che Adams: partita che si è conclusa 2-1.

Torino-Atalanta, lo storico dei precedenti

Lo storico dei precedenti giocati in terra piemontese tra queste due squadre sorride al Torino: i granata sono stati in grado di vincere ben 29 volte su un totale di 57 partite in Serie A, 18 i pareggi e 10 le sconfitte. L'ultimissima sfida tra granata e nerazzurri si è disputata in casa dell'Atalanta. Il match in quell'occasione è terminato con il risultato di 1-1. Ad essere andati a segno in quell'occasione furono prima Djimsiti e successivamente a fine primo tempo Maripan.