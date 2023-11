Torino-Atalanta, i precedenti: scorsa stagione decisivo Zapata, ma quel 0-7…

Dopo la sconfitta di 2-0 con il Bologna al Dall'Ara, il Torino lunedì sera tra le mura amiche affronterà l'Atalanta di Gasperini (calcio d’inizio alle ore 20.45). Lo storico dei precedenti giocati in terra piemontese tra queste due squadre sorride decisamente al Torino: i granata sono stati in grado di vincere ben 27 volte su un totale di 55 partite in Serie A, 18 i pareggi e 10 le sconfitte.