Le partite passano, i problemi restano. E così Marco Baroni inizia a perdere credibilità dal punto di vista tecnico. La partita contro il Bologna è stata l’ennesima occasione buttata al vento: non è mancato solo il risultato, ma anche la prestazione. L’ennesima dimostrazione di una verità: a questa squadra mancano contenuti, purtroppo, non solo dal punto di vista della qualità, ma anche sul piano caratteriale. Il Toro difende male e attacca con poca concretezza, perchè manca spesso la giocata decisiva negli ultimi metri. Questo può non essere solo colpa dell’allenatore, ma a Baroni si devono invece ascrivere l’incapacità della squadra di leggere le partite e di alzare il tono agonistico quando serve.
TEMA
Torino, Baroni cerca soluzioni. Intanto mancano tredici partite
Sul piano comunicativo, il tecnico ex Lazio ha un campionario di frasi che tira fuori dopo ogni debacle. “Sta a me cercare soluzioni”, “Il lavoro è l’unica soluzione per uscire dalle difficoltà”, “dobbiamo uscire da questa situazione e sono sicuro che lo faremo”. Peccato che il tempo passa e la classifica vede il Torino impantanato. A Baroni va riconosciuta l’onestà nell’assumersi le responsabilità, però questo non può bastare. Non quando ci si trova a sei punti sopra dalla zona retrocessione a stagione più che inoltrata, con la pressione che si alza sotto tutti i punti di vista. E le ultime dichiarazioni di Cairo iniziano a far trapelare un certo malumore anche da parte della presidenza. Il numero uno granata fin qui - anche contro ciò che talvolta sarebbe stato lecito attendersi - ha sempre fatto da scudo al suo allenatore, per diversi motivi: anzitutto il fatto che sia stato una sua precisa scelta, poi la mancanza di grandi alternative su piazza. Ma i risultati, ora, devono arrivare, senza alibi né scusanti. A partire dalla trasferta di Genova.
© RIPRODUZIONE RISERVATA