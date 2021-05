Torino-Benevento, le formazioni ufficiali: out Sirigu, Nkoulou e Belotti

Le scelte ufficiali dei due allenatori per il match valido per la 38° giornata di Serie A in programma alle 20.45 tra i granata e i sanniti

Sono da pochissimo state comunicate le formazioni ufficiali di Davide Nicola e Filippo Inzaghi per gli uomini che scenderanno in campo questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Tante le novità nei granata, che lasciano a riposo Sirigu, Nkoulou e Belotti: al loro posto Ujkani, Buongiorno e Zaza. Di seguito le scelte dei due allenatori per il match che vale la 38° ed ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-BENEVENTO:

Torino (3-5-2): Ujkani; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Zaza. A disposizione: Sirigu, Lyanco, Belotti, Singo, Bonazzoli, Nkoulou, Linetty, Karamoko, Kryeziu. Allenatore: Nicola.

Benevento (5-3-2): Manfredini; Letizia, Caldirola, Glik, Barba, Foulon; Improta, Hetemaj, Dabo; Di Serio, Gaich. A disposizione: Lucatelli, Tello, Lapadula, Viola, Tuia, Insigne, Sanogo, Schiattarella, Pastina, Diambo. Allenatore: Inzaghi.

