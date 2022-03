Torino, Berisha insidia Milinkovic-Savic: prossimo passo, rubargli la titolarità

Le ultime due giornate hanno permesso a Berisha di mettersi in mostra e di scalare le gerarchie tra i pali granata

Etrit Berisha scala le gerarchie in casa Torino. La prestazione contro l'Inter ha dato seguito a quella già positiva contro il Bologna. Domenica 13 marzo il portiere albanese si è distinto per alcuni interventi di pregevole fattura. E ora in tanti si chiedono: al rientro di Vanja Milinkovic-Savic, chi verrà schierato a difesa della porta del Torino? L'albanese oppure il serbo? Rispetto a un paio di mesi fa la titolarità di Milinkovic-Savic è molto meno salda per due ragioni. La prima riguarda nello specifico l'estremo difensore serbo; il suo rendimento è peggiorato sensibilmente tra febbraio e marzo e alcuni suoi errori sono costati punti pesanti per il Torino di Ivan Juric. La seconda ragione, invece, riguarda le ultime due uscite convincenti di Berisha che non avrebbe potuto approfittare meglio del problema alla mano occorso al collega di reparto.