Torino, bilancio negativo con Marcenaro: due sconfitte in quattro gare

I precedenti dei granata con il fischietto della sezione di Genova

Matteo Curreri 15 ottobre - 13:20

Sabato alle ore 18.00 il Torino affronterà il Napoli allo Stadio Olimpico Grande Torino. La direzione del match sarà affidata a Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Si tratterà della quinta partita arbitrata in Serie A dal fischietto ligure e, finora, il bilancio è negativo: nei quattro precedenti, infatti, sono arrivate una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L’ultimo incrocio risale al 13 aprile 2025, quando Marcenaro ha diretto Como-Torino, terminata 1-0 in favore dei lariani.

Torino, tutti i precedenti con Marcenaro — La prima volta in cui l’arbitro genovese ha diretto un match dei granata risale al 28 gennaio 2023, con il Torino di Ivan Juric ospite dell’Empoli. La gara è terminata sul risultato di 2-2, con reti dei padroni di casa firmate da Luperto e Marin, poi neutralizzate dagli ospiti con l’ex Ricci e Sanabria. Tutto sommato una partita arbitrata bene da Marcenaro, fatta eccezione per una valutazione discutibile. A 16 minuti dalla fine, con il Toro sotto di due gol, Buongiorno suggerisce per Miranchuk, che anticipa De Winter e viene toccato in area dal difensore empolese. Il direttore di gara lascia giocare, giudicando non sufficiente l’entità dell’impatto tra De Winter e Miranchuk. Decisione che lascia qualche dubbio: in quell’occasione il penalty poteva starci.

Marcenaro, lo scorso anno le trasferte con Venezia e Inter — Due stagioni dopo, Marcenaro dirige tre partite dei granata. La prima è quella del 30 agosto 2024, con il Toro che riesce a sbancare il Penzo di Venezia grazie alla rete giunta nei minuti conclusivi, sugli sviluppi di un corner, di Saul Coco. In quel caso il fischietto merita la sufficienza, chiudendo l’incontro con sei ammonizioni a referto. Quattro giornate più tardi dirige Inter-Torino del 5 ottobre 2024, il match che compromette la stagione di Duvan Zapata e in cui i granata perdono 3-2. In quell’occasione mostra un rosso a Maripan, indiscutibile per un fallo su Thuram, autore di una tripletta. Qualche dubbio rimane sul terzo gol al 67’, poi confermato dal VAR.

A Como il gol annullato per il doppio tocco di Biraghi — Infine, nella gara del Sinigaglia di Como si registrano due episodi significativi nel secondo tempo: un calcio di rigore richiesto dai padroni di casa per un contatto tra Milinkovic-Savic e Kempf, su cui Marcenaro lascia proseguire, e, dall’altra parte, un tocco con il braccio dello stesso Kempf che, data l’aderenza dell’arto al corpo, non viene giudicato falloso. L’episodio più discusso è però quello del mancato gol del pareggio annullato al Toro. Ilic aveva insaccato sugli sviluppi di un corner, ma l’irregolarità nasce proprio dalla battuta dello stesso tiro dalla bandierina: protagonista Biraghi, che scivolando tocca due volte il pallone.