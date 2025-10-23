Torino, Biraghi o Lazaro con il Genoa? I terzini a confronto

L'infortunio di Nkounkou obbliga Baroni a fare delle scelte. Chi gioca sulla sinistra?

Andrea Croveri 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 14:43)

Lo stop di Nkounkou rimescola le carte in mano Baroni, non solo in vista della sfida con il Genoa, ma probabilmente anche per il match contro il Bologna. Inizialmente pensato come riserva di Biraghi, il terzino francese si era guadagnato il posto da titolare grazie alla spinta offensiva e alla resistenza fisica. Non altrettanto si può dire per il difensore italiano, arrivato a gennaio dello scorso anno e subito inserito tra i titolari da Vanoli, che ha progressivamente perso terreno nelle gerarchie del nuovo allenatore. Ora sembra avere l’opportunità di riscattarsi dopo un avvio di stagione deludente, anche se Baroni potrebbe valutare l’adattamento sulla sinistra di Valentino Lazaro, esterno destro dal piede tecnico più che dalla spinta costante. Come Biraghi, anche Lazaro era imprescindibile la scorsa stagione, ma quest’anno ha ceduto terreno, a favore di Marcus Pedersen. Vediamo i due terzini a confronto grazie alle grafiche di Sofascore.

I terzini a confronto —

Mancino naturale, con una carriera costruita sulla spinta lungo la fascia – sebbene negli ultimi anni alla Fiorentina sia stato adattato anche come braccetto sinistro – Cristiano Biraghi era considerato titolare da Baroni a inizio stagione. L’ex Viola ha dimostrato buona precisione nei passaggi chiave, pur restando ancora a caccia del primo assist stagionale. La sua qualità nei calci piazzati lo rende spesso protagonista sui corner e sulle punizioni dalla trequarti. Valentino Lazaro, di norma impiegato a destra, rappresenta una buona alternativa a sinistra, soprattutto a gara in corso. Più versatile rispetto al compagno, soprattutto in fase di costruzione, l’austriaco tende a non soltanto a muoversi sulla fascia, ma anche a inserirsi al centro del campo, in modo da avviare l’azione e gestirla. Insomma, Baroni dovrà valutare due profili simili, ma con delle differenze importanti, a seconda di come vorrà impostare la gara.

I precedenti — Le gare precedenti offrono un piccolo indizio su chi possa partire favorito. Nell’ultima partita contro la Lazio, Baroni aveva schierato sulla destra Marcus Pedersen, scegliendo di schierare sulla sinistra, un po' a sorpresa, Valentino Lazaro, lasciando in panchina i due indiziati naturali, Nkounkou e Biraghi. Nel corso del match Lazaro ha faticato a tenere a bada un ispirato Cancellieri, autore di una doppietta, prima di essere sostituito da Nkounkou nel secondo tempo. Il terzino francese ha poi portato spinta e freschezza sulla fascia, riuscendo anche a firmare un assist. Per chi dovesse scendere in campo, tra Biraghi e Lazaro, questa rappresenta una ghiotta occasione per mettersi in mostra e recuperare terreno nelle gerarchie, dimostrando affidabilità e qualità quando viene chiamato in causa.