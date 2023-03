Torino-Bologna 1-0 al 45′: Karamoh porta in vantaggio un buon Toro

Nessuna novità nell'undici titolare granata, che è lo stesso visto la settimana scorsa nel derby in casa della Juventus. In difesa ci sono dunque Djidji e Buongiorno ai fianchi di Schuurs, con Rodriguez ancora una volta impiegato come esterno sulla corsia di sinistra. In mezzo al campo - complice anche l'assenza dello squalificato Ricci - c'è Linetty a fare coppia con Ilic, sulla fascia destra c'è invece Singo. A supporto di Sanabria confermata la coppia Miranchuk-Karamoh. Motta risponde invece con una squadra a trazione anteriore: 4-2-3-1 con Orsolini, Ferguson e Soriano a supporto di Barrow.

Il primo tempo: la sblocca Karamoh

Pronti, via e la prima occasione è subito del Toro: Sanabria prende il tempo a Sosa, se ne va sulla destra e cerca il primo palo trovando la chiusura in angolo di Skorupski. Quindi al 9' sono ancora i granata a farsi vedere, con un colpo di testa di Singo facile preda del portiere bolognese su cross dalla sinistra di Rodriguez. Quindi pochi istanti più tardi è clamorosamente Karamoh a salvare gli ospiti: palla a rimorchio di Singo per Miranchuk che libera il destro, andando a colpire il suo compagno - peraltro in fuorigioco - a pochi passi dalla linea di porta. Ma il francese si fa subito perdonare al 22'portando in vantaggio il Toro. Una rete di pregevole fattura per Karamoh, che riceve una sponda intelligente di Sanabria in area dopo un'azione sull'asse Rodriguez-Ilic ed è bravo a trovare il primo palo infilandosi in mezzo a quattro difensori, sicuramente non impeccabili nell'occasione. Gli ospiti provano dunque a prendere maggiormente in mano il pallino del gioco, senza riuscire però a rendersi pericolosi dalle parti di Vanja. Si va dunque all'intervallo con il Toro meritatamente in vantaggio: nella ripresa i granata saranno chiamati ad evitare cali di concentrazione.