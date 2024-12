Torino-Bologna, formazioni ufficiali: Maripan al posto di Coco, Karamoh titolare

Le scelte di Vanoli e Italiano per la sfida delle 15

Ecco le scelte di Vanoli per l'11 di partenza nella sfida contro il Bologna. Nessuna variazione dalla formazione titolare della scorsa partita, eccetto lo squalificato Coco, sostituito in questo match da Maripan. Partiranno ancora una volta dalla panchina, quindi, Vlasic, Adams e Njie. Di seguito gli 11 titolari scelti da Paolo Vanoli per Torino-Bologna