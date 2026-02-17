Torino-Bologna, niente autogol di Vlasic: la Lega assegna la rete a Moro

Ai fini di quella che è stata la settima sconfitta stagionale di fronte al proprio pubblico, non cambia molto, se non nulla. Il risultato di 1-2, al termine dei 90' e oltre di gioco, ha premiato il Bologna di Vincenzo Italiano, che si era presentato allo Stadio Olimpico Grande Torino dopo una sola vittoria nelle precedenti 12 uscite. A mettere il sigillo sui tre punti è stato Santi Castro con un gol da attaccante puro. Inizialmente, però, il tabellino aveva raccontato un’altra storia, con Nikola Vlasic ritrovatosi, involontariamente, a fare tutto lui: prima l’autogol dello 0-1, poi il gol del momentaneo pari, il primo del 2026, che gli aveva permesso di battere il suo record personale. In realtà, non è andata propriamente così: le certezze della serata di domenica sembrano essersi capovolte. Vlasic ha sì pareggiato i conti prima della firma di Castro, ma non ha aperto sfortunatamente le marcature nella propria porta. Il dubbio sul possibile tocco di Nikola Moro sembra essersi sciolto con la comunicazione della Lega Serie A, che assegna la rete al centrocampista, connazionale e omonimo del numero 10 granata. Scagionato così ufficialmente Vlasic, a cui la Lega aveva inizialmente attribuito l’autorete e che ora gli è stata definitivamente tolta.