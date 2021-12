Torino: Brekalo, Praet e Pjaca, in tre per due posti. Juric deve gestire i suoi gioielli

In una situazione di crescita, il tecnico granata può contare sulla qualità della sua trequarti. Ma servirà che arrivino al top della forma

TREQUARTI - Uno degli aspetti che intrigano di più per quanto è successo finora ma soprattutto per quello che può accedere in futuro è la trequarti. Si sa, Juric è un amante di questo reparto, soprattutto se in esso può sistemare giocatori imprevedibili che con una giocata possono inventare gol ed assist a profusione. Al Toro ha una situazione sulla quale poter lavorare in maniera continua con interpreti adatti alle sue richieste, come Praet, Brekalo e Pjaca, giocatori di assoluta qualità tecnica che l'allenatore non perde occasione di elogiare.

ALTI E BASSI - La caratteristica negativa di questo reparto è la continuità. Per diversi fattori, infortuni in primis, la trequarti granata non ha ancora espresso al massimo le proprie potenzialità. Tutti e tre questi giocatori sono stati frenati da problemi fisici che ne hanno minato la stagione. Contro il Cagliari, nell’ultimo match, Juric ha sperimentato la coppia Brekalo-Pjaca, ottenendo qualche sprazzo di qualità da parte dell'ex Genoa e una prestazione piuttosto appannata dell'ex Wolfsburg. Mentre Praet, entrato nella ripresa, ha gettato alle ortiche un'occasione monumentale, ma ha altresì creato due assist perfetti per Baselli e Zaza (poi sciupati). Insomma, ci sono tre giocatori per due posti in un reparto che è assolutamente vitale per il Torino di Juric: nel momento in cui il tecnico granata potrà disporre di tutti e tre i suoi giocatori al 100% la trequarti potrà diventare una miniera d'oro. In vista del Bologna il ballottaggio a tre si ripropone: tra Praet, Pjaca e Brekalo due giocheranno titolari e uno entrerà dopo. Per Juric Praet gioca preferibilmente sul centro-destra, Pjaca sul centro-sinistra, mentre Brekalo può giocare in entrambe le posizioni del 3-4-2-1. E per quanto si è visto a Cagliari, i due indiziati a partire dal primo minuto potrebbero essere Praet e Pjaca.