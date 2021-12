Torino, Bremer nella top11 del girone d’andata secondo i dati Opta

I numeri di Bremer nel girone d'andata lo piazzano nella miglior formazione della prima metà di stagione

La top11 del girone d'andata, basata sui dati raccolti da Opta, si tinge di granata. Nella migliore formazione titolare della prima metà di stagione c'è anche Gleison Bremer. I numeri non mentono e quelli del difensore brasiliano lo vedono primeggiare in tre categorie. Nessun difensore in Serie A ha vinto più contrasti di lui (60), nessuno ha avuto la meglio in altrettanti duelli aerei (69) e nessuno ha recuperato tanti palloni quanto lui (ben 155). Una supremazia quella del centrale granata, per usare le stesse parole di Opta nel post su Twitter dedicato a Bremer.