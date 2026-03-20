Torino, Cacciamani in Under 21: prima chiamata per il classe 2007

Una bella abitudine quella di bruciare le tappe in continuazione. Ne sa qualcosa Alessio Cacciamani, che quest'anno, a Castellammare di Stabia, sta vivendo la sua prima stagione intera da calciatore professionista. Nemmeno un anno fa la prima sgambata su un campo di Serie A. Un assaggio, e che assaggio, quando debutti contro l'Inter campione d'Italia e affronti sulla tua fascia di competenza Federico Dimarco. Dieci minuti in tutto contro i nerazzurri, ma all'età di 17 anni : l'ultimo ad aver esordito in granata con quella carta d'identità porta il nome di Fabio Quagliarella . Diciamo che esistono predecessori peggiori.

Vanoli , il tecnico che lo ha gettato nella mischia, ha poi ripetuto l'esperimento per venti minuti contro il Lecce. Le impressioni, fin da subito, sono state positive: quelle di un ragazzo più maturo rispetto ai propri coetanei. Cacciamani si è poi aggregato in estate al gruppo guidato da Marco Baroni, scendendo in campo in tre amichevoli, in continuità con il percorso di crescita. Naturale, poi, il prestito in Serie B per farsi le ossa, agli ordini di Ignazio Abate.

Cacciamani in U21: sfiderà Njie?

Il jesino classe 2007, che ha rinnovato con il Torino fino al 2029, ha realizzato il suo primo gol tra i professionisti il 27 ottobre scorso, contro il Padova, e può essere considerato uno dei perni della Juve Stabia. Fin qui 27 presenze e due reti, e oggi un'altra splendida giornata da incorniciare. Cacciamani in azzurro, quello dell'Under 21 di Silvio Baldini. Si tratta della prima volta in carriera, dopo aver raccolto 10 gettoni in Under 19 e 3 in Under 18. Sarà dunque tra i protagonisti delle sfide degli Azzurrini, valevoli per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Il 26 marzo la sfida contro la Macedonia del Nord, il 31 dello stesso mese quella contro la Svezia di Alieu Njie. Vedremo se questo ragazzo, che sembra avere molto a che fare con la predestinazione, avrà la possibilità di bagnare il suo esordio.