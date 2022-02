Torino-Cagliari 0-1: la sblocca Bellanova, granata sotto di un gol al 45′

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco

Alberto Giulini

Si chiude con il Cagliari in vantaggio il primo tempo al Grande Torino. Partita ostica per i granata: i sardi sono molto attenti a non concedere spazi e pericolosi in ripartenza. Il Toro paga invece una disattenzione difensiva che ha permesso a Bellanova di portare avanti i suoi al 21'. Per i rossoblù decisive anche le parate di Cragno, provvidenziale su Bremer e Pjaca. Granata in crescita nel finale di primo tempo e parziale sostanzialmente immeritato.

LE SCELTE - Alla già pesante assenza dell'infortunato Praet si aggiunge la squalifica di Mandragora, che costringe Juric a rivedere i piani tra centrocampo e trequarti. A spuntarla alla fine è Pjaca, che ritrova il posto al fianco di Brekalo con Pobega che arretra nuovamente in mediana per fare coppia con Lukic. Ma non è l'unico cambio rispetto all'undici visto in campo nel derby: sulle corsie laterali si rivede Ansaldi, che torna titolare in campionato per la prima volta da ottobre. Sul versante opposto c'è Vojvoda, con Singo che rimane dunque in panchina. Nessuna novità, invece, per quel che riguarda il pacchetto arretrato: davanti a Milinkovic-Savic confermati in blocco Djidji, Bremer e Rodriguez. A guidare l'attacco c'è Belotti, anche lui nuovamente titolare dopo il gol della settimana scorsa alla Juve. Nel Cagliari ci sono invece Joao Pedro e Pereiro come riferimenti offensivi nel 3-5-2 di Mazzarri, che torna a Torino per la prima volta da avversario dopo la fine della sua esperienza in granata.

PRIMO TEMPO - Dopo tre minuti ci provano subito i sardi: Vanja respinge centralmente una conclusione di Grassi, poi è reattivo sul tap-in ravvicinato di Joao Pedro e Deiola non ne approfitta calciando alto da buona posizione. Al 10' è invece provvidenziale Cragno, che mette in angolo una deviazione ravvicinata di Bremer su punizione messa in mezzo da Ansaldi. Al 21' è il Cagliari a trovare il gol del vantaggio con Bellanova. Grassi coglie impreparata la difesa granata e si inserisce in area su rimessa laterale di Dalbert, trovando quindi (forse involontariamente) sul secondo palo l'esterno che, dimenticato da Ansaldi, deve solo insaccare. La risposta del Toro è affidata ad una giocata di Pjaca, che trova una buona imbucata per Belotti ma il Gallo si allunga troppo il pallone dopo essersi inserito tra i centrali rossoblù. Alla mezzora ci prova Brekalo direttamente da calcio di punizione, ma Cragno è ancora una volta attento e si rifugia in angolo. Al 37' è bravo e fortunato Cragno, miracoloso su conclusione di Pjaca con il pallone che poi va a sbattere sulla traversa. Quindi Lovato è costretto ad usare le maniere forti per fermare Belotti e si vede sventolare il primo cartellino giallo dell'incontro. L'ultima occasione porta invece la firma di Pobega, che sfiora il palo con un sinistro a giro dal limite dell'area. Si va dunque a riposo con i sardi avanti di un gol, granata chiamati a ripartire dal buon finale di primo tempo per rimettere la partita in piedi.