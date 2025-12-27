Torino-Cagliari 1-2, Cairo: “Mercato in difesa? Immediatamente non credo…”

Le parole del patron granata

Matteo Curreri 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 20:03)

Al termine della sconfitta casalinga del Torino contro il Cagliari ha parlato il presidente granata Urbano Cairo. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non quel che avrei sperato, quel che mi aspettavo, peccato. Era una partita importante, fondamentale perché facevi un terzetto di fila e poi comunque ti portavi a un buon livello di punti. Purtroppo abbiamo preso due gol che non si possono guardare".

Ha parlato col mister?

"Ho parlato col mister e con Petrachi. Adesso abbiamo le idee più chiare".

A gennaio?

"Non lo so. I regalini arrivano al momento giusto. Adesso non c'è bisogno di fare regalini ma di avere le idee chiare, cercare di fare le cose giuste, rapidamente e compatibilmente con anche le altre squadre che evidentemente hanno altre possibilità di fare delle cose".

E' uscita la notizia di un interesse del Besiktas per Zapata, può rassicurare i tifosi?

"Non ne so nulla, mi è totalmente nuova".

C'è rammarico per le occasioni create, ma anche per l'opportunità di fare quel tris di vittorie...

"Una partita in cui hai avuto tante occasioni. Purtroppo hanno fatto due tiri in porta e due gol. Questo non va bene. Però insomma dobbiamo ripartire velocemente e rimediare nelle prossime".

Il sentimento è più la delusione o la rabbia per l'occasione sprecata?

"Tutte e due, perché l'occasione è sprecata sicuramente e la rabbia perché ti aspettavi di poterla vincere, come in effetti sembrava. Poi alla fine quel che conta sono i gol che fai".

Il problema è la difesa che continua a regalare gol. Servirà qualcosa di urgente...

"Vediamo, stiamo lavorando".

Il problema è incastrare entrate e uscite per la lista...

"Per la lista abbiamo spazio per cui per uno che esce, uno entra, ma se non fai entrare e non fai uscire poi alla fine la lista è bloccata a meno che non sia il fenomeno..." .

Anche a centrocampo, in entrambe le fasi, si è faticato...

"E' tutto migliorabile. Tra l'altro abbiamo comunque creato tanto, tante occasioni, però non le concretizzi e quindi..." .

Si aspettava qualcosa di più da Baroni in questi mesi?

"Baroni sta dando tutto quello che ha. Con Petrachi ha trovato una bella intesa, io ho molta fiducia in lui. Poi, ovvio, quando perdi una partita così dispiace molto e sei deluso e amareggiato. Però dobbiamo adesso pensare a fare bene le cose prossime e non abbatterci, anzi, e avere ancora più voglia".

Quanti acquisti servono a gennaio?

"Non è un fatto numerico. Quello che conta è prendere giocatori funzionali, di qualità e che possano darti una mano vera. Non prendere tanto per prendere".

In difesa può arrivare subito qualcuno o sarà difficile?

"Immediatamente non credo. Però vediamo, le idee ci sono sicuramente".

Qualche giocatore le ha chiesto di andare via?

"A me non ha chiesto niente nessuno. Stanno benissimo qua".