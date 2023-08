Torino-Cagliari, i precedenti: quanta fatica contro i sardi in casa

L'inizio del campionato è ormai alle porte ed il Toro si prepara ad affrontare il neopromosso Cagliari di Claudio Ranieri. Il club sardo è un'avversaria che si è sempre distinta per la particolare alternanza in terra granata di prestazioni memorabili ad altre da cancellare. Prima della retrocessione in B, gli ultimi tre scontri avvenuti contro i sardi hanno visto i granata perdere per 2-1 il 27 febbraio 2022, pareggiare per 1-1 il 6 dicembre del 2021 e vincere per 1-0, in trasferta grazie alla rete di Bremer, il 19 febbraio 2021. Storicamente su 94 scontri totali, disputati considerando il campionato di Serie A, la Coppa Italia, le amichevoli e la Serie B, i granata hanno vinto 37 volte, pareggiato 31 e perso 26.