Torino-Cagliari, perché sì e perché no: motivazioni diverse a confronto

La settimana del derby è passata e ha lasciato con sé una scia di ottimismo nell’ambiente granata, orgoglioso per una prestazione decisamente convincente. Ora, i ragazzi di Juric dovranno convogliare queste energie in una gara altrettanto complicata contro il Cagliari di Walter Mazzarri, che domenica tornerà per la prima volta a Torino da avversario. Conquistando i tre punti, i rossoblù guadagnerebbero terreno nella lotta per non retrocedere, certificando un momento di forma molto positivo. Come di consueto, a ridosso della partita, analizziamo i temi principali nel perché sì e perché no: due motivi per credere nel Toro, altrettanti per temere il Cagliari di Mazzarri.