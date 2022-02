Torino-Cagliari, Vagnati: “Belotti? Cosa migliore è parlarne il meno possibile…”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima del fischio d'inizio di questa partita valida per il 27^ turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio del match Torino-Cagliari, valido per la 27^ giornata di Serie A, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "Al di là del risultato di questa partita noi le ambizioni le dobbiamo avere perché comunque abbiamo una fame che arriva da 2 anni di risultati non consoni con la storia di questo club. Oggi è una gara importante, dobbiamo continuare e chiudere la stagione in crescendo".