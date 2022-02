Torino-Cagliari, Vojvoda: “Belotti rappresenta il Toro, è importante per noi”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima del fischio d'inizio di questa partita valida per il 27^ turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio del match Torino-Cagliari, valido per la 27^ giornata di Serie A, Mergim Vojvoda è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "Sappiamo tutti che Belotti è un giocatore molto importante per noi e per la società, lui rappresenta il Toro e quindi è importante averlo con noi come tutti gli altri giocatori. Speriamo che quelli che giocano fanno bene e anche quelli che entrano sono molto importanti".