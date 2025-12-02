Torino, Cairo: “Abbiamo fatto dei buoni risultati, inspiegabile il black out”

In occasione della presentazione del Giro d'Italia, Urbano Cairo ha commentato ai microfoni di Sky Sport le recenti prestazioni del Torino che vedono due brutte sconfitte consecutive, l'1-5 in casa con il Como e il 2-1 al Via del Mare contro il Lecce: "Eravamo reduci da 6 partite ben giocate con squadre impegnative come Roma, Napoli e Juve. Avevamo fatto bene, vincendo col Napoli, pareggiando con Bologna e Juve. Abbiamo fatto dei buoni risultati. Inspiegabile come al ritorno dalla sosta siamo incappati in due sconfitte: una brutta col Como e anche quella contro il Lecce."

Riguardo proprio all'ultima uscita dei granata, segnata da una sconfitta deludente: "Sono molto, molto rammaricato. Abbiamo buttato via il rigore del pareggio. Dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare, recuperando quel tipo di gioco e compattezza che ci hanno fatto fare punti senza mai perdere e facendo bene." Il patron granata si è poi soffermato sulle lacune difensive che hanno aggravato la situazione e sulla gestione di Baroni: "È un Torino che ha fatto 5 volte clean sheet con squadre con attacchi non da poco, come Bologna, Roma, Napoli e Juve, partite impegnative. Non mi spiego a volte certi momenti di totale appannamento come successo col Como. Dobbiamo lavorarci molto in questi giorni, ma sono fiducioso che Baroni possa trovare la quadra."