Torino, Cairo al Filadelfia: visita alla squadra in vista del Genoa

Dopo la settima sconfitta casalinga e con la zona retrocessione più vicina, il presidente granata assiste all'allenamento e pranza con squadra e staff

Matteo Curreri 19 febbraio - 20:37

“Poca voglia di vincere, il Toro non mi è piaciuto”: queste sono state le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo dopo la settima sconfitta casalinga della stagione contro il Bologna. Un match caratterizzato dalla forte contestazione rivolta alla sua gestione, tra curve vuote e cori a lui diretti sotto il box a cui ha assistito all'incontro. Il patron granata aveva poi aggiunto di non aver “visto l’allenatore e nemmeno la squadra: dopo la partita non è il caso”.

Inutile sottolineare quanto, in questo weekend, i risultati non abbiano aiutato i granata. Dal ko contro la formazione di Italiano ai successi di Fiorentina e Lecce, la zona retrocessione torna ad avvicinarsi. Sei punti separano il Toro dal baratro e, per questo, la gara contro il Genoa di domenica alle ore 12.30 diventa a dir poco fondamentale. Un vero e proprio scontro diretto che i granata non possono sbagliare. Per sottolineare l’importanza della partita, il presidente granata ha ritenuto opportuno quest’oggi fare visita al Filadelfia per assistere all’allenamento e pranzare insieme al gruppo squadra e allo staff tecnico.