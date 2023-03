Torino, Cairo ha puntato tutto su Juric: più di mezza squadra scelta da Ivan

Il presidente ha sottolineato il suo operato per accontentare il tecnico: un cambio di guida non è nei programmi

Gualtiero Lasala

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto rispondendo a distanza a Ivan Juric il quale ha fatto capire a più riprese che, se la società non avrà intenzione di varare un progetto per inseguire l'Europa nella prossima stagione, metterebbe in dubbio la sua permanenza in granata. Il patron ha chiarito che da parte sua il sostegno alle idee di Juric non è mai mancato. "L'ho appoggiato e supportato in tutto. [...] Non gli ho mai posto limiti, l'ho assecondato in tutto, nei limiti del possibile, e ho dato l'ok a tutto le richieste". Queste sono state le dichiarazioni del presidente granata, che ha voluto porre l'accento sul suo rapporto con il mister Ivan Juric, sottolineando il suo completo appoggio.

Torino, moltissimi giocatori sono stati scelti da Juric — Prendendo in esame solo la rosa del Torino, in effetti, si nota che quasi 3/4 della squadra porta il nome di Juric. Ben 16 dei 27 giocatori attualmente in organico sono arrivati o sono stati lanciati sotto la gestione del mister croato, ma non solo. Nella sua gestione ha posto alcuni veti per determinati giocatori, come Milinkovic-Savic che ha sempre voluto confermare nella porta del Torino; il discorso è molto simile per Djidji che prima era ai margini della squadra, così come Adopo è entrato nelle gerarchie granata ottenendo la conferma in prima squadra grazie a Ivan. Per il resto, quasi tutti gli altri giocatori sono stati presi al Toro proprio su indicazione precisa di Juric o comunque tenendo in considerazione le caratteristiche utili al suo gioco. Da Pellegri a Ilic passando per Vlasic, la rosa granata è piena di pupilli del tecnico e pensare di fare a meno di lui per il futuro sarebbe folle da parte del club.

La guida tecnica — Questa politica di Cairo dimostra una sola cosa: il presidente del Torino non ha intenzione di dividere la sua strada con Juric. Avendo voluto acquistare il maggior numero possibile di giocatori per accontentarlo, la società granata sottolinea la grande volontà di continuare il percorso con la stessa guida tecnica. Non è previsto un cambio sulla panchina del Toro, ma anzi, Cairo ha intenzione di far molto altro per Juric: "...E tante altre cose faremo". Un messaggio chiaro, che fa intravedere un'idea precisa della società.