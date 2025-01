Torino, Cairo: “La volontà di rinforzare il Toro non mi manca”

Il presidente granata Cairo si è concentrato sul mercato di gennaio: “La sessione invernale è sempre particolare, ma da parte mia c’è tutta la voglia di dare a Vanoli i rinforzi necessari. A volte quello che si vuole compiere con ogni sforzo possibile non è sempre conciliabile con le esigenze degli altri: non posso certo costringere gli altri club a vendere giocatori che non vogliono cedere. Noi faremo gli innesti necessari e non ci dispiacerebbe riuscirci anche velocemente. Vedremo in quanto tempo, ma la volontà di rinforzare il Toro non mi manca. Stiamo lavorando duramente per quello”.