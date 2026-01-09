Calciomercato Torino, Cairo: “Puntiamo a giovani con potenziale. E su Asllani…”

Il presidente del Torino Urbano Cairo , intervenuto a TeleLombardia, ha rilasciato in giornata delle dichiarazioni in merito al mercato di gennaio. Il patron granata ha indicato quale sarà la linea guida da qui al gong della sessione invernale del 2 febbraio. “Pronti a cogliere delle opportunità anche in chiave prospettica con giocatori giovani e di qualità non solo per questi mesi ma anche per il futuro - ha detto - Mi piace prendere giocatori giovani con un potenziale”.

Cairo si è poi espresso sulla situazione riguardante Kristjan Asllani, escluso dal mister Marco Baroni dalle ultime due sfide di campionato contro Verona e Udinese, osservate entrambe dalla panchina: “Ha fatto partite buone e altre meno buone come tutto il Torino, ma ha qualità incredibili: usa molto bene il destro e il sinistro tanto che non sai quale sia il suo piede. Poi vedremo sul mercato di gennaio che riserva sempre sorprese…”.