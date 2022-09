Torino, calendario di fuoco prima del Mondiale: tutti gli impegni dei granata

Sarà un mese e mezzo bollente per il Torino di Ivan Juric prima del Mondiale in Qatar in programma dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. Una volta terminata la pausa per le Nazionali i granata torneranno in campo sabato 1 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti capolista della Serie A. Quella contro i partenopei sarà l'inizio di una serie di partite sulla carta complicate per il Toro che si chiuderà domenica 13 novembre alle 15.00 all'Olimpico contro la Roma.

Dopo il match con i partenopei, i granata ospiteranno all'Olimpico Grande Torino l'Empoli per poi sfidare la Juventus nel Derby della Mole, l'Udinese che sta attraversando un grande periodo di forma (attualmente sono terzi in campionato a quota 16 punti e meno 1 da Napoli e Atalanta) e Milan tra le mura granata. In mezzo ai match tra Juventus e Udinese, i ragazzi di Juric dovranno affrontare anche il Cittadella nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Le ultime tre gare prima della sosta per il Mondiale saranno contro Bologna (al Dall'Ara), Sampdoria (in casa) e si chiuderà con la Roma in trasferta. Sarà un tour de force molto importante per i ragazzi di Juric che molto probabilmente sarà determinante ai fini del campionato del Torino.